Нам нема чого втрачати, – Кучер розповів про план Дніпра-1 на матч-відповідь проти Славії

Підопічні Олександра Кучера 17 серпня зроблять усе, аби реабілітуватись в очах своїх уболівальників після погрому від Славії. Дніпро-1 спробує взяти реванш у празького суперника.

Перша зустріч кваліфікації Ліги Європи у Празі закінчилась розгромною перемогою Славії над віцечемпіоном УПЛ-2022/2023. Три голи влетіло у ворота дніпрян. Натомість Дніпро-1 не відповіло навіть голом престижу.

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Кучер: Ми завжди налаштовуємося на кожен матч

Напередодні другого поєдинку Олександр Кучер коротко розповів, чого чекає від наступного матчу. Головний тренер Дніпра-1 запевнив, що 17 серпня його команді вже не буде чого втрачати на футбольному полі.

Перший матч для нас вийшов не дуже гарним і по малюнку гри, і за результатами, але завтра нам нема чого втрачати, а ми можемо тільки знайти. У першу чергу це наше бажання не програти боротьбу і показати характер, щоб ставлення до нас було позитивним,

– заявив Кучер.

Наставник дніпрян запевнив, що кожен матч для них важливий та складний, на який вони налаштовуються по повній. Через щільний графік поєдинків Кучер вдавався до ротацій у складі, аби дати відпочинок лідерам.

"Усі матчі для на важливі: і в єврокубках, і в чемпіонаті. Ми завжди налаштовуємося на кожен матч. Це, звісно, нам важко дається, десь ми робимо ротацію, щоб хлопці і відпочивали, тому що, коли футболісти грають із свіжою головою, то це набагато краще", – сказав тренер Дніпра-1.

За інформацією ЗМІ, тренерське крісло під Кучером захиталось після невпевненого старту нового сезону-2023/2024. Сам наставник раніше запевняв, що про кредит довіри до нього слід запитуватись безпосередньо у керівництва клубу, але аж ніяк не в нього самого.

17 серпня о 21:00 (за Києвом) пролунає свисток у матчі-відповіді Дніпро-1 – Славія.