Як Дніпро-1 емоційно відсвяткував перемогу над Шахтарем: шалене відео

У суботу, 19 листопада, відбувся центральний матч 14-го туру УПЛ. Дніпро-1 на характері переграв Шахтар.

У першому таймі команди обмінялись голами. На сольний м'яч Михайла Мудрик Дніпро-1 відповів голом Олександра Піхальонка. Переможця визначив один м'яч, який забив Артем Довбик.

Детальніше про гру Дніпро-1 переміг Шахтар в центральному матчі УПЛ: команда і далі без поразок - відео

Шалені емоції тріумфаторів

Більярдний удар нападника приніс дніпрянам перемогу над Шахтарем 2:1. Команда Олександра Кучера зміцнила своє лідерство у турнірній таблиці УПЛ до 8 очок переваги над "гірниками".

Одразу після фінального свистка футболісти Дніпра-1 гучно відсвяткували звитягу. Усі обіймались, кричали та вітали одне одного. Святкування продовжилось у роздягальні. Команда голосно кричала, а згодом за справу взявся капітан дніпровського клубу Олександр Сваток.

Захисник тріумфаторів закричав: "Хто ми? На що його одноклубники, тренерський штаб та персонал відповів: "Дніпро". Далі зі словом виступив головний тренер команди Олександр Кучер, який запевнив, що перед матчем казав, що його команда є кращою, аніж підопічні Ігоря Йовічевіча з Шахтаря.

Футболісти подякували оплесками.

Емоційне відео пресслужба Дніпра-1 виклала на офіційну сторінку клубу в інстаграмі.

Відео емоцій Дніпра-1 після перемоги над Шахтарем

Наступний матч Дніпро-1 зіграє вже 23 листопада "вдома" проти Олександрії. Шахтар у цей день проведе матч проти Ворскли.