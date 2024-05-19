Важлива битва для команди Максимова за єврокубки: онлайн-трансляція матчу Дніпро-1 – Шахтар

У неділю, 19 травня, відбудуться матчі 29 туру Української Прем'єр-ліги. В одному з них Дніпро-1 зустрічатиметься з донецьким Шахтарем.

Гра відбудеться на "Дніпро-Арені". Старт матчу запланований на 15:30, пише 24 Канал.

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Чи зможе Дніпро-1 вдруге в сезоні переграти Шахтар

"Гірники" вже вирішили всі свої турнірні задачі, достроково вигравши УПЛ за 2 тури до кінця чемпіонату. Тож можуть без тиску провести нинішню гру й дозволити собі ротацію.

Чого не можна сказати про Дніпро-1. Підопічні Юрія Максимова сильно забуксували у весняній частині сезону та набрали лише 14 очок в 11 матчах, тому замість участі в чемпіонських перегонах наразі борються за четверте єврокубкове місце.

Дніпряни все ще мають перевагу над Рухом та Поліссям, але гандикап від них складає лише 2 очки, тож осічка в нинішньому поєдинку може дуже дорого коштувати господарям.



Турнірна таблиця УПЛ-2023/2024 / Скриншот з сайту Flashscore

Зазначимо, що востаннє донецький Шахтар програвав в УПЛ аж у листопаді 2023 року. Тоді команда Маріно Пушича поступилася саме сьогоднішньому супернику (1:3). Цікаво, чи зможуть донеччани взяти реванш?

Дивіться відеотрансляцію матчу Дніпро-1 – Шахтар

Нагадаємо, що Дніпро-1 та Шахтар провели у своїй історії 9 очних протистоянь. Жодного разу команди не закінчували матч унічию – 7 перемог у "гірників" та 2 у дніпровського клубу.