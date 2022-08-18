Дніпро-1 програло АЕКу у Лізі Європи у матчі з дикою помилкою голкіпера: відеоогляд

СК Дніпро-1 стартувало у кваліфікації Ліги Європи. 18 серпня підопічні Олександра Кучера зазнали першої поразки від АЕКа Ларнака.

Дніпро-1 – АЕК Ларнака 1:2

Голи: Сваток, 90 – Альтман, 16, Мілічевіча, 29

Дніпро-1 став четвертим українським клубом, який стартував у єврокубках у сезоні-2022/2023. Команда Олександра Кучера розпочала поєдинок дещо не на рівних із суперником із Кіпру, пише 24 канал.

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Макс Валеф легко забрав м'яч до рук після удару зі штрафного з дальньої відстані. АЕК більше контролював м'яч, а дніпряни діяли другим номером. Вони самовіддано блокували удари з-за меж штрафного від кіпріотів.

Жалюгідний тайм від українців

Вже на 16-й хвилині активність АЕКа була винагороджена. Здавалось, що Альтман невдало зупинив м'яч перед воротами української команди. Але вийшов все значно краще для гостей. 29-річний футболіст незграбним приймом обіграв опікуна та другим ударом вже у падіння відправив м'яч у ворота Дніпра-1. Рахунок було відкрито 0:1. На жаль, не господарями поля.

На 29-й хвилині гості подвоїли свою перевагу на табло 0:2. Дуже груба помилка голкіпера Дніпра-1. Після подачі він пролетів повз м'яч, який від Мілічевіча залетів у вже породні ворота дніпровського клубу.

Макс Валеф легко забрав до рук м'яч після удару від Фаража.

У відповідь господарі відповіли пострілом від Довбика та кутовим, який не привів до гостроти.

На перерву команди пішли за комфортної переваги у рахунку АЕКа – 0:2.

Хороша 45-хвилинка від господарів

По перерві дніпрян наче підмінили. Дуже гостро стали діяти футболісти українського клубу.

Громов став адресатом прострілу від Танчика, але удар з гострого кута парирував голкіпер АЕКа.

Дніпро-1 заробив право на штрафний. Багато гравців було біля м'яча, але пробив Довбик. На жаль, нападник влучив у стінку, яку вибудували гості.

На 54-й хвилині лише поперечина врятувала АЕК від пропущеного голу.

М'яч після шаленого прострілу від Дьюрчо влучив у каркас воріт Дніпра-1.

Наприкінці матчу Дніпро-1 скоротив відставання. Сваток головою після подачі від Піхальонка відквитав один гол у суперника – 1:2.

Вже у компенсований до поєдинку час український клуб залишився у меншості. Сарапій отримав вилучення.

Дніпро-1 поступився у першому матчі в протистоянні проти АЕКа у кваліфікації Ліги Європи – 1:2.

Відеоогляд матчу Дніпро-1 – АЕК Ларнака

Матч-відповідь АЕК Ларнака – Дніпро-1 відбудеться 25 серпня у Кіпрі. Початок зустрічі о 19:00 за Києвом.