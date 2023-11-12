У Шахтаря проблеми: Дніпро-1 переміг "гірників" та очолив турнірну таблицю УПЛ

В українській Прем'єр-лізі програму 14-го туру завершив поєдинок між Шахтарем та Дніпром-1. Дніпряни здобули вольову перемогу та вийшли на перше місце у чемпіонаті.

Шахтар – Дніпро-1 – 1:3

Голи: Сікан (5) – Сарапій (41), Гуцуляк (51), Лєднєв (56)

На "Арені Львів" відбувся заключний поєдинок 14-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому донецький Шахтар приймав Дніпро-1. "Гірники" першими відкрили рахунок, але зазнали несподіваної поразки.

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Шахтар несподівано програв Дніпру-1

Вже на 5-й хвилині форвард Шахтаря Данило Сікан вразив сітку воріт Євгенія Волинця. Однак ще до перерви дніпряни зуміли відновити статус-кво на табло: відзначився Едуард Сарапій.

Після перерви команда Юрія Максимова забила чинному чемпіону України ще двічі: Олексій Гуцуляк та Богдан Лєднєв принесли Дніпру-1 надважливу перемогу. Цей результат дозволив Дніпру-1 очолити турнірну таблицю УПЛ.

Спортклубівці після 14 турів мають в активі 30 очок та випереджають житомирське Полісся на один бал. У Шахтаря 24 залікові пункти та четвертий рядок, однак підопічні Маріно Пушича зіграли на дві гри менше.

Цього тижня Шахтар сенсаційно переміг каталонську Барселону в Лізі чемпіонів. Дніпро-1 влітку не подолав бар'єр єврокубкової кваліфікації, тому мав більше часу на відпочинок і відновлення.

Відеоогляд матчу Шахтар – Дніпро-1