Дніпро-1 переміг Аполлон та гарантував собі вихід у плей-офф Ліги конференцій: відео голу

Команда з УПЛ без проблем переграла суперника з Кіпра та забезпечила собі як мінімум участь у стикових матчах. Ба більше, підопічні Кучера ще можуть обійти АЗ Алкмаар та виграти групу.

Дніпро-1 – Аполлон

Гол: Піхальонок, 39.

Дніпро-1 відіграв свій вже п'ятий матч у Лізі конференцій. Команда Олександра Кучера приймала на "своєму" полі Аполлон з Кіпру, який тиждень тому впевнено здолали на виїзді, пише 24 канал.

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Цього разу українці підходили до гри у більш комфортному становищі. Дніпряни посідали друге місце у квартеті та випереджали чемпіонів Кіпру на три бали. Як мінімум нічия гарантувала б представнику УПЛ вихід у плей-офф у першому ж своєму євросезоні.

Все вирішила гармата Піхальонка

Українці з перших хвилин прибрали ініціативу до своїх ніг та майже не підпускали гостей до воріт Валефа. Вийти вперед Дніпру-1 дозволив красивий гол перед перервою.

Отримавши м'яч від Адамюка, Піхальонок змістився у центр і завдав закрученого удару по воротах Аполлона з-за меж карного майданчика. Кіпер гостей втратив позицію і пропустив у дальній від себе кут.

Відео голу Піхальонка:

У другій половині гри дніпряни засушили гру і намагались ловити суперника на контратаках. У свою чергу Аполлон намагався пробитись до воріт Валефа, проте успіху кіпріоти не досягли.

Наприкінці Аполлон ще і у меншості залишився, нерви здали у Жраді, який вийшов на заміну. А Дніпро-1 змарнував можливість добити суперника у компенсований час. Логінов пробив вище метрів з п'яти.

Історичний успіх Дніпра-1

Таким чином, вже в першому своєму євросезоні Дніпро-1 забезпечив собі вихід у плей-офф єврокубків. Друге місце дозволить українцям зіграти у стиковому раунді плей-офф з одною із команд, яка зайняла третє місце в групах Ліги Європи.

При цьому у підопічних Кучера ще є шанс виграти групу та напряму пройти в 1/8 фіналу. У паралельному матчі АЗ обіграв Вадуц, тому зберіг двохочкову перевагу над Дніпром-1. Через тиждень команди зійдуться у дуелі в Алкмаарі, де нашому представнику потрібна лише перемога.

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