Дніпро-1 переміг Аполлон та гарантував собі вихід у плей-офф Ліги конференцій: відео голу
Команда з УПЛ без проблем переграла суперника з Кіпра та забезпечила собі як мінімум участь у стикових матчах. Ба більше, підопічні Кучера ще можуть обійти АЗ Алкмаар та виграти групу.
Дніпро-1 – Аполлон
Гол: Піхальонок, 39.
Дніпро-1 відіграв свій вже п'ятий матч у Лізі конференцій. Команда Олександра Кучера приймала на "своєму" полі Аполлон з Кіпру, який тиждень тому впевнено здолали на виїзді, пише 24 канал.
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Цього разу українці підходили до гри у більш комфортному становищі. Дніпряни посідали друге місце у квартеті та випереджали чемпіонів Кіпру на три бали. Як мінімум нічия гарантувала б представнику УПЛ вихід у плей-офф у першому ж своєму євросезоні.
Все вирішила гармата Піхальонка
Українці з перших хвилин прибрали ініціативу до своїх ніг та майже не підпускали гостей до воріт Валефа. Вийти вперед Дніпру-1 дозволив красивий гол перед перервою.
Отримавши м'яч від Адамюка, Піхальонок змістився у центр і завдав закрученого удару по воротах Аполлона з-за меж карного майданчика. Кіпер гостей втратив позицію і пропустив у дальній від себе кут.
Відео голу Піхальонка:
У другій половині гри дніпряни засушили гру і намагались ловити суперника на контратаках. У свою чергу Аполлон намагався пробитись до воріт Валефа, проте успіху кіпріоти не досягли.
Наприкінці Аполлон ще і у меншості залишився, нерви здали у Жраді, який вийшов на заміну. А Дніпро-1 змарнував можливість добити суперника у компенсований час. Логінов пробив вище метрів з п'яти.
Історичний успіх Дніпра-1
Таким чином, вже в першому своєму євросезоні Дніпро-1 забезпечив собі вихід у плей-офф єврокубків. Друге місце дозволить українцям зіграти у стиковому раунді плей-офф з одною із команд, яка зайняла третє місце в групах Ліги Європи.
При цьому у підопічних Кучера ще є шанс виграти групу та напряму пройти в 1/8 фіналу. У паралельному матчі АЗ обіграв Вадуц, тому зберіг двохочкову перевагу над Дніпром-1. Через тиждень команди зійдуться у дуелі в Алкмаарі, де нашому представнику потрібна лише перемога.
Турнірна таблиця
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|АЗ Алкмаар
|4
|0
|1
|10:5
|12
|2
|Дніпро-1
|3
|1
|1
|8:5
|10
|3
|Аполлон
|1
|1
|3
|4:7
|4
|4
|Вадуц
|0
|2
|3
|5:10
|2