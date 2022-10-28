Тренер Дніпра-1 присвятив перемогу команди у Лізі конференцій усій Україні

Дніпро-1 мінімально обіграв Аполлон у 5-му турі групового раунду Ліги конференцій. Єдиний та переможний гол забив Олександр Піхальонок.

Ще за тур до закінчення групового раунду Дніпро-1 гарантував собі єврокубкову весну. Підопічні Олександра Кучера тепер випереджають Аполлон на 6 очок. До лідера АЗ відставання у 2 бали.

До теми Дніпро-1 переміг Аполлон та гарантував собі вихід у плей-офф Ліги конференцій: відео голу

Городов: Ми переграли суперника на полі

Тренер воротарів Дніпра-1 Валерій Городов прокоментував виступ команди у матчі проти Аполлона. Наставник дніпрян присвятив цю звитягу усім українцям.

Ми дуже раді цій перемозі. Вона для всіх громадян України. Вважаю, що ми переграли суперника на полі і ми дуже, дуже раді цьому. Тільки в останні 20 хвилин нам було важкувато, а так були моменти, які треба було реалізувати. Головне, що сьогодні ми у захисті зіграли дуже щільно,

– сказав Городов.

"Ми дуже прагнули цього результату. Для нас це досвід в єврокубках. Вихід у весняну стадію турніру – це дуже гарно. Також хочу подякувати Кошице, робітникам стадіону за прийом та допомогу", – додав тренер.

Городов не знає, чи продовжить команда проводити свої домашні матчі плей-офф Ліги конференцій у Кошице. Тренер попросив такі запитання ставити керівництву команди.

Також Городов не став називати омріяних суперників у наступному раунді. За словами наставника, спершу потрібно закінчити груповий раунд, а вже тоді дивитись у наступний етап.

В останньому матчі Дніпро-1 зіграє на виїзді проти АЗ (3 листопада). Це буде боротьба за першу позицію у групі "Е".