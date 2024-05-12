Емоції чемпіонства затьмарені втратою: голкіпер Шахтаря просльозився через смерть брата на війні

У вересні 2023 року у Дмитра Різника на війні загинув старший брат Сергій. Гравець не зміг стримати емоцій після здобуття офіційного чемпіонства.

У суботу, 11 травня, відбувся центральний матч 28-го туру чемпіонату України, в якому Шахтар приймав Динамо. "Гірники" мінімально перемогли киян завдяки реалізованому пенальті Георгія Судакова і офіційно стали чемпіонами України сезону-2023/2024.

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Дмитро Різник не зміг стримати сліз під час святкування

Брат голкіпера Шахтаря, Сергій Різник, загинув 7 вересня 2023 року на Луганщині від мінно-вибухової травми. Чоловіку було 34 роки.

На святкування чемпіонства Шахтаря Дмитро Різник спочатку сидів сам зі сльозами на очах, а вже згодом приєднався до команди.

Емоції такі були… Хотілося порадіти, але в мене така ситуація в сім’ї. Може, знаєте – брат загинув на війні. Він не дочекався. Ми з ним говорили про це до того, як він загинув. Тому для мене це було емоційно дуже тяжко. Може, він є там й бачив цю перемогу,

– розповів Дмитро.

Також він додав, що хвилини мовчання для нього несуть особливий сенс, оскільки це нагадування, що в Україні триває війна і наші хлопці знаходяться на передовій. Зокрема він подякував українським військовим за те, що вони дають змогу грати та існувати Україні як нації.

У сезоні-2023/2024 Дмитро Різник зіграв за Шахтар 38 матчів, у яких пропустив 39 голів та 17 разів ворота залишались "сухими".

Шахтар здобув своє ювілейне 15-те чемпіонство. До золотих нагород команда Маріно Пушича матиме змогу додати Кубок України, якщо у фіналі переможе Ворскли