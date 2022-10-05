Для відновлення тренувального центру зимових видів спорту в Чернігові проведуть аукціон

Міжнародний союз біатлоністів вирішив долучитися до відновлення тренувального центру зимових видів спорту в Чернігові. Його зруйнували російські окупанти.

Міжнародний союз біатлоністів закликав спортсменів долучитися до благодійного аукціону, пожертвувавши на нього свої речі. Це може бути частина екіпірування, яке і розіграють на аукціоні. Також це може бути жива зустріч або Zoom-конференція з атлетом.

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Всі виручені від благодійного аукціону кошти будуть направлені на закупівлю необхідного для тренувань обладнання для дітей та молоді.

Варто відзначити, що під час російського вторгнення в Україну, їх армія цілковито знищила тренувальний центр зимових видів спорту в Чернігові. Весь спортивний інвентар було пошкоджено. До війни тут займалося близько 300 дітей та молоді.

Деякі спортсмени проживали в центрі постійно. Саме звідси походять чемпіони України із зимових видів спорту: Валентина Цербе-Несіна, Андрій Дериземля, Сергій Семенов, Артем Прима та інші.