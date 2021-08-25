Для хлопчаків з Троєщини, які співали гімн перед матчем, побудували нове футбольне поле: фото

У Києві на Троєщині побудували новий футбольний майданчик. Його звели на місці футбольного поля, на якому влітку маленькі футболісти перед грою виконали гімн України.

Відео з юними футболістами опублікували 3 липня. В цей день якраз збірна України проводила свій матч чвертьфіналу Євро-2020 проти Англії.

Це відео дуже розчулило українців. Тож невдовзі футболістів навіть запросили до Будинку футболу, а також подарували футбольні м’ячі та шарфи збірної.

Як це було Українці розчулені: маленькі футболісти виконали гімн у дворі на Троєщині – відео

І от 24 серпня, в День Незалежності України, в столиці по вул. Закревського, 35а урочисто відкрили новий футбольний майданчик з безпечним штучним покриттям.



Новий стадіон на Троєщині / Ілюстрація Андрія Павелка

На урочисте відкриття прибули легенди українського футболу Олег Блохін та Олексій Михайліченко, а також гравці національної збірної Олександр Сирота та Ілля Забарний.

Невідомо, за чиї гроші була здійснена реконструкція. Водночас на стадіоні була розміщена символіка Української асоціації футболу. Однак інформації про відкриття поля на сайті Української асоціації футболу про це немає. Натомість вона розміщена на фейсбук-сторінці президента УАФ Андрія Павелка. Він же і пише, що "на моє запрошення юні футболісти відвідали Будинок футболу та отримали обіцянку, що невдовзі на місці їх старого майданчика буде сучасний".

"Хочу сказати, що це і є головним завданням великої програми УАФ з оновлення та розвитку футбольної інфраструктури. В Україні протягом останніх трьох років ми реконструювали та збудували понад 2500 футбольних полів і велику кількість стадіонів", – йдеться в повідомленні Андрія Павелка.

Це не вперше, коли інформація про діяльність Української асоціації футболу розміщена лише на сторінці Андрія Павелка, а не на сторінках УАФ. Так було і з презентацією форми національної збірної. Чи призначення Олександра Петракова тренером збірної України.