Динамо здобуло вольову перемогу, програючи 0:2 – за киян зіграв знаковий нападник

Київське Динамо провело черговий спаринг на зборах. Цього разу суперником українського клубу стала команда Чукарички з Сербії.

Початок зустрічі в Динамо не заладився, і вже на 17-й хвилині рахунок був 0:2 на користь Чукаричків. З різницею у хвилину спочатку відзначився Раконьяк, а потім він асистував Чоловичу.

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У другому таймі, коли на поле вийшла повністю нова команда, Динамо знову мало не пропустило. І знову засмутити киян міг Раконьяк, та цього разу м'яч після його удару влучив у штангу.

Скоротити відставання в рахунку Динамо змогло аж на 70-й хвилині, коли у ворота суперника було призначено пенальті. З ударом Шапаренка голкіпер впорався, але півзахисник першим опинився на добиванні. Пробивав він вже вдруге у падінні, і удар знову був не надто сильним. І знову голкіпер відбив м'яч. Та арбітр зарахував гол, вирішивши, що м'яч в цьому моменті перетнув лінію воріт.

Відео голу Шапаренка



Якщо Динамо пропускало з різницею у хвилину, то забивало з різницею у дві хвилини. Вітіньо, отримавши пас на лівий фланг, навісив в центр на Буяльського, який в дотик пробив по воротах, спрямувавши м'яч у верхній кут.

Відео голу Буяльського



А на 83-й хвилині Вітіньо забив сам. Отримавши закидання на лівий фланг поблизу штрафного майданчика, гравець опинився сам без опіки. Тож мав вдосталь часу, щоб обробити м'яч – змістився до центру та пробив низом у кут воріт. Там рахунок став вже 3:2 на користь Динамо.

Відео голу Вітіньо



Після цього в Динамо відбулася знакова подія – на поле вийшов Артем Бєсєдін. Востаннє він виходив на поле 29 червня 2021 року у матчі за збірну України в 1/8 фіналу проти Швеції на Євро-2020, де отримав травму. З того часу він відновлювався й у футбол не грав.