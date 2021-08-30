Динамо завтра оголосить про трансфер бразильського футболіста Вітіньо

Київське Динамо незабаром підпише контракт з бразильським футболістом. Кияни домовилися про перехід півзахисника Вітіньо з Атлетіко Паранаенсе.

Журналіст Ігор Циганик розкрив подробиці ситуації з переходом 22-річного бразильця в київський клуб.

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"Вітіньо зараз перебуває в Києві, проходить медогляд. Якщо все буде добре, то завтра буде оголошено про підписання контракту з Динамо. Головний тренер киян Мірча Луческу зараз перебуває в Бухаресті, але дав добро на трансфер Вітіньо", – сказав Циганик.

Раніше була інформація, що в разі успішної операції Динамо заплатить за футболіста шість мільйонів євро. Transfermarkt оцінює бразильця в три мільйони євро.

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