Динамо завтра оголосить про трансфер бразильського футболіста Вітіньо
30 серпня 2021 , 19:08Читать новость на русском
Джерело:Циганик LIVE
Київське Динамо незабаром підпише контракт з бразильським футболістом. Кияни домовилися про перехід півзахисника Вітіньо з Атлетіко Паранаенсе.
Журналіст Ігор Циганик розкрив подробиці ситуації з переходом 22-річного бразильця в київський клуб.
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"Вітіньо зараз перебуває в Києві, проходить медогляд. Якщо все буде добре, то завтра буде оголошено про підписання контракту з Динамо. Головний тренер киян Мірча Луческу зараз перебуває в Бухаресті, але дав добро на трансфер Вітіньо", – сказав Циганик.
Раніше була інформація, що в разі успішної операції Динамо заплатить за футболіста шість мільйонів євро. Transfermarkt оцінює бразильця в три мільйони євро.
У Вітіньо зірвався трансфер в Бордо
- Перехід 22-річного футболіста в Бордо зірвався через те, що французький клуб порушив би цим трансфером фінансовий фейр-плей. Зважаючи на це, Вітіньо повернувся до варіанту з Динамо.
- Щоправда, місце в основному складі Вітіньо не гарантоване. Конкуренцію на лівому фланзі атаки йому складуть Вербич, Родрігеш, Беніто, Антюх та Де Пена.
- Футболіст з 2019 року виступає в основному складі Атлетіко Паранаенсе. Загалом у його активі 15 голів і 7 асистів у 60 матчах.