Динамо зацікавлене у придбанні Довбика: Дніпро-1 назвав ціну на форварда

Динамо хоче розв'язати проблему на позиції центрального форварда. У сферу інтересів киян входить нападник Дніпра-1 Артем Довбик.

Дніпро-1 продасть Довбика за 12 – 15 мільйонів євро

Журналіст Ігор Циганик повідомив, що в послугах Довбика зацікавлений головний тренер Динамо Мірча Луческу.

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Дніпро-1 готовий вислухати пропозиції по Довбику й відпустити нападника за 12 – 15 мільйонів євро. При цьому, за даними порталу Transfermarkt, вартість українця складає 5 мільйонів євро.

Якщо трансфер Довбика відбудеться, то Дніпро-1 отримає 50% суми. Інші 50% дістануться данському клубу Мідтьюлланн, звідки Артем перейшов у Дніпро-1.

Циганик розповів, що Довбиком цікавився Шахтар. "Гірники" проявляли інтерес до футболіста ще до підписання контракту з Лассіною Траоре.

Статистика Довбика

У сезоні-2021/2022 Довбик провів 18 матчів за Дніпро-1. На рахунку форварда 14 голів та 5 результативних передач.

Артем наразі найкращий бомбардир чемпіонату України.