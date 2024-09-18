Чиясь серія в УПЛ має перерватися: онлайн-трансляція матчу Динамо – Ворскла

У середу, 18 вересня, відбудеться перенесений матч четвертого туру Української Прем'єр-ліги. У ньому київське Динамо зустрічатиметься з полтавською Ворсклою.

Поєдинок відбудеться у столиці України на стадіоні імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 18:00, повідомляє 24 Канал.

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Перенесена битва у Києві

У нинішньому сезоні господарі поки не втрачали очок в УПЛ. Вони провели чотири матчі, в яких здобули всі перемоги з загальним рахунком 8:2.

Полтавський колектив зіграв на один поєдинок більше та має у своєму активі вісім залікових балів. Після стартової розгромної поразки від Шахтаря (0:5), підопічні Сергія Долганського не поступалися своїм суперникам та змогли суттєво покращити баланс голів – 6:6.

В очному ж протистоянні має обірватися чиясь 4-матчева серія – переможна киян або безпрограшна полтавців, що додає додаткової родзинки нинішньому поєдинку. Його можна переглянути безпосередньо на сайті 24 Каналу.

Динамо – Ворскла: онлайн-трансляція матчу

Зазначимо, що наразі Динамо посідає третє місце в турнірній таблиці, Ворскла – дев'яте.