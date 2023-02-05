Супряга знову забиває: підопічні Луческу обіграли лідера другого дивізіону Данії – відео голів

Київське Динамо здобуло другу перемогу поспіль на тренувальному зборі в Туреччині. "Біло-сині" відправили два м'ячі в сітку воріт данського Вайле.

Динамо – Вайле 2:0

Голи: Супряга, 11, Яцик, 81

У неділю, 5 лютого, київське Динамо провело п'ятий спаринг на тренувальному зборі в Туреччині. "Біло-синім" протистояв лідер другого дивізіону Данії – Вайле, пише 24 канал.

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Через низку травмованих футболістів Луческу долучив до поєдинку кілька молодих гравців з юнацької команди: Моргуна, Малиша, Царенка, Пашка, Горбача.

Супряга повернув гольове відчуття

Динамівці активно розпочали поєдинок і вже на 11-й хвилині відкрили рахунок. Підключення до атаки Дубінчака завершилося навісом на лінію воротарського майданчика, де вільний від опіки Супряга головою відправив м'яч у сітку данців. До речі, цей гол став другим для Владислава на турецькому зборі.

Відео голу Супряги

Після забитого голу "біло-сині" контролювали хід поєдинку, але особливих моментів для взяття воріт не створили. Мали можливості відзначитись Попов та Лонвейк, але вони не реалізували свої шанси.

Натомість суперник ледь не скористався розслабленістю киян. У одному з епізодів стійка воріт врятувала киян від неприємностей, а в іншому впевнено зіграв молодий голкіпер Динамо Моргун.

Втім, динамівці зуміли подвоїти рахунок за 9 хвилин до завершення поєдинку. Олександр Яцик красивим обвідним ударом поцілив точно в кут воріт – 2:0.

Відео голу Яцика

Довести рахунок до розгромного мав 18-річний нападник "біло-синіх" Горбач, який не реалізував вихід сам-на-сам з голкіпером данців.

У підсумку підопічні Луческу здобули перемогу з рахунком 2:0.

Динамо – Вайле – 2:0

Динамо (перший тайм): Нещерет – Дубінчак, Попов, Дячук, Караваев – Сидорчук, Царенко, Лонвейк, Беніто, Волошин – Супряга.

Динамо (другий тайм): Нещерет (Моргун, 62) – Малиш, Бурда, Сирота, Вівчаренко – Андрієвський, Яцик, Беніто (Пашко, 62), Гармаш, Кабаєв – Супряга (Горбач, 62).

Свій наступний поєдинок підопічні Луческу проведуть 6 лютого. Суперниками динамівців буде команда Шкендія з Північної Македонії.