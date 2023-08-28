А міг бути шанс для призера Євро: Динамо не відпустило капітана у європейський клуб

Київське Динамо вже традиційно продовжує "маринувати" своїх футболістів. Керівництво "біло-синіх" не захотіло прощатись із одним зі своїх лідерів та капітаном команди Сергієм Сидорчуком.

32-річний опорник міг продовжити свою кар'єру у Бельгії. Відомий коментатор Віктор Вацко розповів про зацікавленість до капітана Динамо зі сторони одного з європейських клубів, але не став називати, яка саме команда робила серйозну пропозицію по Сергію Сидорчуку.

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Кияни вміють "маринувати" футболістів

Динамо відмовило. Схоже, що киянам не сподобалась умова зацікавленого клубу – трансфер на правах вільного агента.

Відзначимо, що досвічений півзахисник має чинний контракт із українським грандом до кінця червня 2025 року.

Кияни не поспішають прощатись із футболістами. Цікаво, що Динамо не лише залишили у команді Сидорчука, а й не відпустили у Торіно молодого Володимира Бражка. Обидва футболісти грають на одній позиції.

Наразі Мірча Луческу віддає перевагу капітану Сидорчуку, поки Бражко губить свої перспективи на лаві запасних. Володимир має угоду з "біло-синіми" до 30 червня 2025-го.

Нагадаємо, що у крайньому матчі киян проти турецького Бешикташа Сидорчук відіграв увесь поєдинок, а Бражко спостерігав за зустріччю із лави запасних.

До слова, Динамо після 3-х зіграних матчів посідає 8-ме місце, набравши 6 балів. Інші поєдинки кияни перенесли через виступи у єврокубках, які поки що виглядають не дуже впевненими. Підопічні "Містера" пройшли грецький Аріс та програли Бешикташу 2:3 у першій грі протистояння. Матч-відповідь проти турків відбудеться 31 серпня.

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