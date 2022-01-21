Динамо віддало Лєднєва в оренду в іноземний клуб, де виступають два гравці збірної України

Півзахисник київського Динамо Богдан Лєднєв продовжить кар’єру на правах оренди в угорському Фехерварі.

Лєднєв виступатиме за угорський клуб протягом року – на стільки розрахована угода між клубами.

У Фехерварі вже виступають два гравці збірної України – Євген Макаренко та Іван Петряк.

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Варто відзначити, що Лєднєв дебютував в основній команді Динамо ще 25 жовтня 2017 року грі 1/8 фіналу Кубка України проти Олександрії. Він вийшов наприкінці додаткового часу замість Віталія Миколенка. Але більшість часу виступав за молодіжну команду.

Далі в його кар'єрі були два сезони в луганській Зорі, де він провів 49 матчів, забив 12 м'ячів.

Улітку 2020 року повернувся до Динамо. Але вибороти собі місце в стартовому складі не зумів. В сезоні 2020/2021 зіграв лише 12 матчів в УПЛ, а в сезоні 2021/2022 – 8. При цьому в деяких матчах навіть не потрапляв до заявки на гру.

В Лізі чемпіонів в цьому сезоні зіграв лише 15 хвилин (вийшов на заміну на 81-й хвилині домашнього матчу з Барселоною). Голів в цьому сезоні не забивав.

Тож загалом на рахунку 23-річного півзахисника – 32 матчі за першу команду київського Динамо та два голи.