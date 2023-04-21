Динамо – Шахтар: відеотрансляція матчу УПЛ

Динамо Київ та Шахтар Донецьк проведуть в суботу, 22 квітня, цетральний матч туру УПЛ. Відеотрансляція матчу Динамо – Шахтар доступна на сайті 24 Каналу.

Матч Динамо – Шахтар відбудеться в Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Гра розпочнеться о 17:00. Однак глядачів на трибунах не буде через воєнний стан в Україні.

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Дивитися матч Динамо – Шахтар можна буде онлайн. Трансляція матчу доступна в цій новині.

Динамо – Шахтар відеотрансляція