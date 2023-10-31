Шахтар ризикує втратити капітана перед українським "Класичним" проти Динамо

У п'ятницю, 3 листопада, стартує 13-й тур УПЛ сезону-2023/2024. Цей футбольний вікенд стартує українським "Класичним" між Шахтарем та Динамо.

Обидва колективи підходять до принципового дербі із можливими та остаточними кадровими втратами. Наприклад, Динамо не зможе розраховувати на нападника Владислава Ваната, який отримав вилучення у попередньому турі УПЛ проти ковалівського Колоса.

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Можлива втрата "гірників"

У Шахтаря теж може бути велика втрата у центрі поля. Головний тренер "гірників" Маріно Пушич повідомив про незначну травму капітана команди Тараса Степаненка. Наставник донеччан заспокоїв прихильників клубу, що ушкодження опорника не є чимось особливим, футболіст почувається добре та, найімовірніше, вже за декілька днів повернеться до тренувального процесу команди.

Пушич не виключив, що Степаненко зіграє проти Динамо, але не дав твердих гарантій його участі в українському "Класичному".

Тарас вже пропустив чвертьфінальну кубкову гру проти сумської Вікторії, у якому Шахтар легко здолав першоліговий клуб 0:3.

У поточному сезоні-2023/2024 Степаненко вже відіграв 11 матчів.

Центральний матч 13-го туру УПЛ-2023/2024 Динамо – Шахтар розпочнеться 3 листопада о 17:00.

Донецький клуб підходить до поєдинку у статусі третьої команди турнірної таблиці, здобувши 21 бал у 10-ти зіграних поєдинках. У киян 16 набраних очок та 7-ма позиція.

Обидвом клубам "кров із носа" потрібна перемога. Звитяга дозволить "гірникам" дещо наблизитись до другого Полісся (25 балів), а Динамо наздогнати шостий Чорноморець, у якого 19 пунктів.