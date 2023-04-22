Динамо – Шахтар: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Київське Динамо та донецький Шахтар 22 квітня зіграють центральний матч УПЛ. Текстова онлайн-трансляція матчу Динамо – Шахтар доступна на сайті 24 Каналу.

Матч Динамо – Шахтар відбудеться в рамках 22 туру УПЛ. До цього матчу донецький клуб підходить як лідер турнірної таблиці. А Динамо розмістилося на четвертому місці, відстаючи від "гірників" на 12 очок.

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Матч Динамо – Шахтар розпочнеться о 17:00. Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу. Відеотрансляція матчу Динамо – Шахтар доступна за посиланням.

Динамо – Шахтар онлайн