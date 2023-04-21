Динамо – Шахтар: повний список трансляцій центрального матчу туру УПЛ

Динамо та Шахтар зіграють матч УПЛ в суботу, 22 квітня. Трансляція матчу Динамо – Шахтар буде доступна як на телебаченню, так і онлайн.

Протистояння Динамо – Шахтар є одним з центральних в українському футболі. Однак в цьому сезоні київський клуб вже навряд чи зможе поборотися за золоті нагороди. На відміну від "гірників", які поки посідають перше місце в турнірній таблиці. І у 2023 році в УПЛ ще не програвали – 7 перемог та одна нічия.

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Попри це, матч Динамо – Шахтар обіцяє бути доволі напруженим. І його можна буде переглянути як по телебаченню, так і онлайн.

Динамо та Шахтар свій матч проведуть в суботу, 22 квітня. Початок зустрічі о 17:00. Команди зіграють в Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Але матч відбудеться без глядачів на трибунах.

По телебаченню матч Динамо – Шахтар транслюватиме канал "2+2".

Матч Динамо – Шахтар дивитися онлайн можна буде на YouTube. Його транслюватиме Football Hub. Також трансляція матчу Динамо – Шахтар буде доступна на офіційному ютуб-каналі київського клубу. Однак там трансляція йтиме із затримкою в чотири хвилини.

Динамо – Шахтар онлайн-трансляція