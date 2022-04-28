Динамо розписало бойову мирову у благодійному матчі із Динамо Загреб: відеоогляд

У четвер, 28 квітня, у Хорватії відбулось динамівське дербі – загребське Динамо приймало Динамо з Києва. Команди розійшлись мировою у благодійному матчі.

Динамо Загреб – Динамо Київ 2:2

Голи: Вукович, 29, Менало, 38 – Ванат, 8, 16

Динамівське дербі у Загребі стало вже п'ятим поєдинком для команди Мірчі Луческу у благодійному турне на підтримку України. Кияни розписали вже другу мирову, повідомляє 24 канал.

До теми Динамо Загреб – Динамо Київ: онлайн-трансляція динамівського дербі з благодійною метою

Вже на 8-й хвилині зустрічі київський клуб розмочив нулі на табло. Гості матчу вибігли у стрімку контратаку. Довбик отримав м'яч на фланзі, змістився ближче до центру штрафного, але не став пробивати. Артем віддав на вільного Ваната, який забив перший гол у матчі – 0:1.

Вже через вісім хвилин Ванат оформив дубль. Нападник київської команди отримав класну передачу в один дотик від Буяльського та подвоїв перевагу гостей – 0:2. Ванат забив свій другий дубль у двох останніх поєдинках. Два м'ячі від форварда влетіло у ворота дортмундської Боруссії.

Ще до перерви загребському Динамо зрівняти рахунок. Неймовірним гарматним пострілом з-за меж штрафного відзначився Вукович. Просто було без шансів для Бойка, який захищав ворота киян – 1:2.

Цифри 2:2 на табло на 38-й хвилині встановив Менало.

У другому таймі команди майже повністю змінили свої склади. Але забити так більше нікому і не вдалось.

У підсумку – 2:2 мирова у динамівському дербі.

Динамо Загреб – Динамо Київ: відеоогляд матчу