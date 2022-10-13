Динамо вдруге програло Ренну і сказало "до побачення" плей-офф Ліги Європи: відео

У четвер, 13 жовтня, київське Динамо приймало "вдома" Ренн у 4-му турі групового раунду Ліги Європи-2022/2023. Команда Мірчі Луческу мінімально програла французам.

Динамо – Ренн 0:1

Гол: Ву, 48

Кияни добре пам'ятали поразку від Ренна у попередній зустрічі. У тому матчі м'яч двічі побував у київських воротах. Натомість Віктор Циганков одного разу засмутив голкіпера французького клубу та забив єдиний гол Динамо в очній зустрічі – 2:1, перемога Ренна, повідомляє 24 канал.

До теми Динамо пропустило та програє: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи Динамо – Ренн

Вже на старті матчу Нещерет, який замінив у воротах Бойка, який отримав травму у попередньому поєдинку УПЛ проти львівського Руха, зустрівся з м'ячем після удару Дуе.

Кияни відповіли ударом Циганкова з-за меж штрафного майданчика. М'яч після рикошету легко до рук забрав досвідчений Манданда.

На 15-й хвилині Буріжо пробив поруч із дальньою стійкою. Але Нещерет контролював епізод.

"Сухий" тайм без вбивчих моментів

Гармаш взяв на себе ініціативу та потужно пробив із дальньої відстані – Манданда вибив на кутовий.

На екваторі першого тайму команди вели боротьбу у центрі поля. Голкіпери практично не мали роботи.

На 30-й хвилині м'яч після удару Мелінга пролетів у лічених сантиметрах від стійки воріт Динамо. Ренн створив один із найгостріших моментів.

Класна контратака вдалась киянам, але в останній її фазі Бєсєдін не зміг дотягнутись до м'яча.

Перша частина зустрічі минула без голів. Мірча Луческу із засмученим лицем пішов у підтрибунне приміщення.

Луческу знову буде бідкатись на переїзди

Старт другої 45-хвилинки був за Ренном. Кутовий приніс результат. Ву найкраще зіграв у штрафному Динамо після передачі з кутового та ногою перевів м'яч у ворота киян. Футболіст французького клубу перебував поблизу володінь Нещерета зовсім один. Його відпустив Сирота. Ось так гості повели у рахунку 0:1.

Відео голу Ренна

Маєр пристрілявся з-за меж штрафного – повз ворота киян.

За дві хвилини Теат двічі загрожував володінням молодого Нещерета.

У другому таймі динамівці повністю віддали перевагу супернику. Воротар Ренна міг спокійно відійти собі за філіжанкою кави та прогулятись із нею навколо стадіону "Краковії".

Луческу вирішив внести корективи у гру та додав "свіжості" завдяки замінам. Однак вони не змінили в'ялу гру команди.

Динамо взагалі нічого не показало у другому таймі. За весь матч кияни завдали мізерні 4 удари, лише один із них був у ствір володінь Ренна.

Поєдинок закінчився ударом Караваєв з-за меж штрафного майданчика.

Динамо програло Ренну 0:1 та втратило шанс на вихід із групи у плей-офф Ліги Європи. Адже кияни після чотирьох турів групового раунду мають у своєму активі "аж" нуль балів. Дістатись до Ренна чи Фенербахче вже точно не вдасться. В обох лідерів групи "В" по 10 очок.

До третього АЕКа із Ларнаки відставання у 3 пункти. Тепер у киян лише боротьба за Лігу конференцій.