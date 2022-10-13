Динамо – Ренн: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Сьогодні, 13 жовтня, Динамо зіграє четвертий матч в групі Ліги Європи. В Кракові команда прийматиме французький Ренн. Гра розпочнеться о 19:45 за київським часом. Онлайн-трансляція матчу Динамо - Ренн буде доступна на сайті 24 каналу.

Динамо в цьому сезоні програли всі три матчі в Лізі Європи, які зіграли – Фенербахче, АЕКу та Ренну. Відтак опинилося на останньому місці в групі за крок від вильоту з Ліги Європи.

До теми Останній шанс: Динамо потрібна лише перемога в матчі з Ренном, щоб не вилетіти з Ліги Європи

Ще однією проблемою Динамо стало те, що команда втратила вже двох воротарів – Георгій Бущан та Денис Бойко травмовані. Відтак на гру проти Ренна до Кракова відправився і 17-річний Юрій Авраменко. Але у воротах стоятиме Руслан Нещерет, який сам лише нещодавно відновився після травми.

Матч відбудеться в Кракові, де і попередній "домашній" матч Динамо.

"Ми проводимо тут номінально домашні матчі, але скоріше граємо на нейтральному полі. Хоча це не така велика проблема, більше складнощів завдають постійні переїзди. Дорога зі Львова до Кракова займає не менше 7-ми годин, тож відновлення гравців після матчів є основною проблемою. Можливо, через це останній поєдинок був програний на останній хвилині, нам не вистачило функціональної готовності. Однак потрібно грати з холодною головою, чекати на свій шанс і через футбол показати підтримку України", – заявив з цього приводу головний тренер Динамо Мірча Луческу.

Матч Динамо – Ренн розпочнеться о 19:45.

Онлайн-трансляція матчу Динамо – Ренн буде доступна в цій новині.