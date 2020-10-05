Київське "Динамо" 20-го жовтня стартує на груповому етапі Ліги чемпіонів сезону-2020/2021. Кияни зіграють проти "Ювентуса", "Барселони" та "Ференцвароша". Український клуб хоче скористатися правом заповнити трибуни НСК "Олімпійський".

"Динамо" звернулося з офіційним листом до київського міського голови Віталія Кличка. Як повідомляє сайт "Динамо", у листі йдеться про можливість проведення матчів за присутності уболівальників.

До речі: Збірна України проведе матчі з Німеччиною та Іспанією з глядачами на трибунах

"Динамо" просить Кличка повернути вболівальників на трибуни

Столична команда у своєму зверненні нагадує, що техногенна комісія КМДА дозволила провести у Києві з глядачами матчі Ліги націй, в яких Україна прийматиме Німеччину та Іспанію.

Як відомо, НСК "Олімпійський" дозволено заповнити на 30%.

Втім, досі чинне рішення техногенної комісії КМДА про заборону проводити матчі у Києві з глядачами.

"Динамо" просить Кличка дозволити вболівальникам відвідати матчі Ліги чемпіонів.

Враховуючи зазначений факт, просимо Вас у межах чинного законодавства та з врахуванням санітарно-епідемічної ситуації, розглянути можливість перегляду рішення Комісії та дозволити доступ глядачів у встановленій УЄФА квоті до 30% на трибуни НСК "Олімпійський" під час матчів Ліги чемпіонів УЄФА,

– йдеться у повідомленні.

УЄФА 1-го жовтня дозволив проводити матчі з глядачами, заповнюючи стадіони на 30%. Однак ця кількість може бути меншою – все буде залежати від рішення місцевої влади.

Календар матчів "Динамо" в Лізі чемпіонів

1 тур. 20 жовтня. 19:55 Динамо – Ювентус

2 тур. 28 жовтня. 22:00 Ференцварош – Динамо

3 тур. 4 листопада. 22:00 Барселона – Динамо

4 тур. 24 листопада. 22:00 Динамо – Барселона

5 тур. 2 грудня. 22:00 Ювентус – Динамо

6 тур. 8 грудня. 22:00 Динамо – Ференцварош

Зазначимо, що в Києві на НСК "Олімпійський" домашні матчі в Лізі чемпіонів проводитиме у донецький "Шахтар".