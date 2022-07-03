Динамо перемогло швейцарський Сьйон у благодійному матчі

У суботу, 2 липня, відбувся третій спаринг на передсезонних зборах у Швейцарії. Київське Динамо перемогло місцевий Сьйон.

Сьйон (Швейцарія) – Динамо (Україна) 0:1

Гол: Ванат, 35

Кияни зіграли у черговому спарингу у рамках підготовки до початку сезону. "Біло-синім" вже 20 липня належить зіграти перший офіційний матч футбольного року – у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів проти Фенербахче, пише 24 канал.

Варте уваги Лідер молодіжної збірної України викупив в аеропорту всі прапори Росії та викинув їх у смітник

У Тимчика на 8-й хвилині був шанс відкрити рахунок, у Боля – на 22-й. Проте забити вдалося на 35-й в ході комбінації, участь у якій взяли п'ятеро гравців киян. Фінальну крапку поклав Ванат, він вдало зіграв на добиванні після сейву голкіпера.

У другому таймі наставник Динамо Мірча Луческу доволі суттєво оновив склад. У середині другої частини гри біля воріт Нещерета виник небезпечний момент – воротар впорався. Відповідь оформив Андрієвський, були ще моменти у Ваната та Кравченка, але рахунок залишився незмінним.

У першому спарингу на зборі кияни зіграли внічию з Івердоном (1:1). Також "біло-сині" поступилися Лозанні – 0:2.

У наступному матчі Динамо зіграє проти Янг Бойз (5 липня). Окрім того, на команду Мірчі Луческу чекає спаринг із Люцерном (9 липня).