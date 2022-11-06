Динамо розгромило Чорноморець у першому матчі сезону в Одесі: відео голів

Підопічні Луческу не мали проблем із одеситами у гостьовому поєдинку. Чорноморець програв вже шостий матч із останніх семи.

Чорноморець – Динамо 0:3

Голи: Циганков, 25 (пен.), Буяльський, 48, Ванат, 90+6 (пен.)

11 тур чемпіонату України з футболу добіг кінця. В одному з двох останніх матчей неділі зійшлись київське Динамо та одеський Чорноморець, пише 24 канал.

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Для "моряків" це був визначальний матч, адже команда вперше у цьому році провела його в Одесі. Кияни ж прибули до "Південної Пальміри" не у найкращому настрої після провалу в Лізі Європи.

Перемога на класі

З перших хвилин на полі з'явились Нещерет, Ванат, Кендзьора, а також вересневий новачок Лонвейк. Чорноморець же не зміг скласти супернику гідну конкуренцію.

У середині першого тайму гості заробили пенальті. Селін у своєму карному майданчику збив Циганкова і сам Віктор впевнено пробив з "точки".

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А вже на початку другого тайму Динамо подвоїло перевагу. Буяльський обігрався у стіночку із тим таки Циганковим і наніс влучний постріл з правого флангу. Для Віталія це вже восьмий гол у цьому сезоні в УПЛ, що дозволяє йому закріпитися на першому місці в гонці бомбардирів.

Чорноморець же не знайшов ресурсу, щоб бодай один м'яч відіграти. А "біло-сині" забили ще раз у компенсований час. Тепер вже Ванат заробив пенальті і сам його вдало виконав.

Відеоогляд матчу Чорноморець – Динамо:

Динамо наближається до єврокубкової зони

Таким чином підопічні Григорчука продовжують йти без перемог останніми у турнірній таблиці. У свою чергу Динамо підіймається на шосту сходинку.

Проте відстань від лідера Дніпра-1 залишається великою – 12 балів при грі в запасі. У наступному турі кияни приймуть Олександрію, а одесити поїдуть в гості до Миная.