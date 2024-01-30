Шовковський взяв гору над Шацьких: Динамо в Туреччині розгромило Пахтакор – відео

Київське Динамо провело товариський матч на навчально-тренувальних зборах у Туреччині. Підопічні Олександра Шовковського здобули переконливу перемогу над узбекистанским Пахтакором.

Динамо – Пахтакор – 5:1

Голи: Ванат (12, пенальті, 35), Беніто (44), Царенко (47), Бражко (82) – Адхамзода (42).

У Туреччині, де київське Динамо проводить підготовку до весняної частини сезону 2023/24, відбувся спаринг між "біло-синіми та узбекистанським Пахтакором. Українська команда здобула впевнену перемогу.

Читайте також Надовго не затримаються: легенда Динамо оцінив виступи Циганкова та Довбика за Жирону

Для українських уболівальників додаткового змісту цьому спарингу надавав той факт, що головними тренерами Динамо та Пахтакора є відповідно Олександр Шовковський та Максим Шацьких. Обидва в минулому разом виступали за Динамо в якості футболістів, а тепер протистояли один одному в новому амплуа.

Матч пройшов із помітною перевагою Динамо. Кияни забили супернику аж п'ять м'ячів: у першому таймі Владислав Ванат зробив дубль, ще один гол забив Беніто, на що Пахтакор відповів лише одним забитим м'ячем.

Після перерви підопічні Олександра Шовковського засмутили суперників ще двічі: голами відзначилися Антон Царенко та Володимир Бражко. Як підсумом, перемога із рахунком 5:1.

Важливо. В перших двох спарингах 2024 року Динамо програло косовському Балкані з рахунком 0:2 та польській Легії – 1:3.

Відеоогляд матчу Динамо – Пахтакор