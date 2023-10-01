Онлайн-трансляція матчу Динамо – Олександрія в 9 турі УПЛ
У неділю, 1 жовтня, відбудеться матч між Динамо та Олександрією. Кияни можуть наблизитись до Шахтаря, який поступився Ворсклі. Онлайн-трансляція зустрічі буде доступна на сайті 24 Каналу.
У неділю, 1 жовтня, в УПЛ буде відіграно чотири матчі 9-го туру. В останній грі дня київське Динамо прийме Олександрію, пише 24 канал. Початок – о 19:00 за київським часом.
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Кияни не вразили на початку сезону, але таке сприйняття більше сформоване ганебним вильотом з Ліги конференцій. У чемпіонаті ж підопічні Луческу втратили очки лише раз – програш в Одесі Чорноморця (2:3).
"Біло-сині" поки відіграли лише п'ять матчів, тому за втраченими очками вони навіть лідирують в УПЛ. Фактично ж поки Динамо шосте і за підсумком звітного туру можуть обійти Рух або Полісся.
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Що стосується Олександрії, то команда Ротаня почала сезон з двох перемог. Втім після цього "аграрії" потрапили у кризу і набрали всього два бали у шести іграх. Віддушиною для команди став прохід Руха у Кубку.
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