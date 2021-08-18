Динамо може збагатитись 5 мільйонами доларів: хто винен гроші киянам

Київське Динамо може поповнити свій бюджет 5 мільйонами доларів. Парагвайська Олімпія винна киянам гроші за трансфер хавбека Дерліса Гонсалеса.

Солідне поповнення для бюджету Динамо

У лютому 2020 року Дерліс Гонсалес переїхав у парагвайську Олімпію, підписавши 4-річний контракт. Однак його нинішній клуб ще досі не розплатився за трансфер футболіста.

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Парагвайська команда має час до жовтня, щоб розрахуватись із чемпіоном України. За 27-річного хавбека клуб повинен заплатити киянам 5 мільйонів доларів. Наразі невідомо, чи встигне Олімпія знайти такі гроші, щоб віддати їх Динамо.

Цікаво, що Олімпія винна гроші не лише київському клубу. Динамо судилось з клубом-боржником. Олімпія оскаржувала у Спортивному арбітражному суді рішення ФІФА щодо сплати на користь "біло-синіх" та штрафні санкції у розмірі 500 тисяч доларів.