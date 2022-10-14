Динамо має шанс вийти в плей-офф єврокубків: треба зробити те, що в цьому сезоні ще не вдалося

У київського Динамо залишається шанс зіграти весною в єврокубках. Правда для цього треба буде щонайменше здобути одну перемогу.

Динамо програло четвертий поспіль матч в групі Ліги Європи. І остаточно втратило шанси вийти в плей-офф Ліги Європи.

Детальніше Динамо вдруге програло Ренну і сказало "до побачення" плей-офф Ліги Європи: відео

Але третє місце в Лізі Європи гарантує команді вихід в 1/16 фіналу Ліги конференцій. Правда для цього треба це третє місце за підсумками групового етапу посісти. Зараз Динамо ж на останньому місці.

Третє місце посідає кіпрський АЕК, і саме з ним Динамо буде вести боротьбу. А першому матчі між цими командами кияни поступилися з рахунком 0:1.

Як Динамо може обійти АЕК

Для початку: Динамо треба обов'язково перемагати АЕК. Всі інші сценарії не матимуть значення, якщо Динамо не переможе. Адже за рівної кількості очок позиція в групі визначатиметься особистими зустрічами – набраними очками в матчі проти суперника. Зважаючи, що АЕК вже має три очки в матчі проти Динамо, то і киянам треба мати стільки ж. У випадку нічиї, в АЕКа буде чотири очки в матчах з Динамо, а в киян – лише одне.

За рівної кількості очок в очних зустрічах (якщо Динамо переможе), буде враховуватися кількість забитих та пропущених голів в цих матчах. Динамо програло з різницею в один гол. Тож щоб випередити суперника, треба перемагати з різницею у два голи та більше. За перемоги з різницею в один гол чимало буде залежати від того, як далі зіграють Динамо та АЕК проти Фенербахче та Ренна відповідно. Обидві команди можуть як виграти, так і пограти синхронно, і тоді будуть враховуватися вже загальна кількість голів

Зіграти не гірше, аніж АЕК в останньому матчі. У випадку перемоги Динамо, далі важливим буде те, як обидві команди зіграють в останньому турі групи Ліги Європи.

Якщо Динамо переможе АЕК з різницею у два голи та більше, то команда може і програти в останньому матчі, якщо й АЕК програє Ренну. Або зіграти внічию, якщо кіпрська команда не переможе у паралельному матчі. Якщо АЕК переможе, то і Динамо треба перемагати.

Тож Динамо треба:

обов'язково перемагати АЕК (бажано з різницею у два голи та більше)

зіграти не гірше, аніж АЕК в останньому матчі

У такому випадку Динамо зможе вийти в 1/16 Ліги конференцій