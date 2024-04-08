Дебютант УПЛ спробує перервати безпрограшну серію киян: онлайн-трансляція матчу Динамо – ЛНЗ

У понеділок, 8 квітня, відбудуться матчі 23 туру Української Прем'єр-ліги. В одному з них Динамо на своєму полі прийматиме ЛНЗ.

Поєдинок відбудеться в Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 15:30, пише 24 Канал.

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В якій формі команди підходять до матчу

Підопічні Шовковського зараз перебувають в дуже хорошій формі, після провального старту кияни вже піднялися на третє місце в турнірній таблиці УПЛ та лише на два очки відстають від Кривбаса при двох матчах у запасі. У весняній частині сезону Динамо провело 6 поєдинків, у яких здобуло 5 перемог й 1 поєдинок закінчився внічию. За цей відрізок футболісти "біло-синіх" забили 16 голів, а пропустили лише 4 м'ячі.

Черкаський клуб має навпаки негативну серію. Підопічні Дулуба не можуть виграти вже в чотирьох матчах поспіль, а всього у весняній частині сезону здобули одну перемогу, двічі зіграли внічию та тричі поступилися. Наразі команда розташувалася на десятому місці турнірної таблиці й має відрив у 6 очок від зони перехідних матчів.

. У першому колі команди видали гольову феєрію в очному протистоянні в Черкасах , яке закінчилося з рахунком 2:4. Наразі той поєдинок залишається єдиним в історії зустрічей між клубами.

Дивіться відеотрансляцію матчу Динамо – ЛНЗ