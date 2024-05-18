Битва срібного та бронзового призерів УПЛ: онлайн-трансляція матчу Динамо – Кривбас

Поєдинок у Києві між Динамо та Кривбасом відкриє програму передостаннього туру чемпіонату України. Обидві команди вже забезпечили собі комплекти нагород та забронювали місця у єврокубках.

У суботу, 18 травня, відбудеться матч 29-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому зустрінуться Динамо та Кривбас. Свій домашній поєдинок "біло-сині" проведуть в Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського, пише 24 Канал.

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Кривбас спробує взяти реванш за домашню поразку

Перед звітним матчем команда Олександра Шовковського посідає друге місце в турнірній таблиці. В активі киян 63 очка після 28 ігор.

Кривбас у разі перемоги не зможе наздогнати динамівців. Відставання від "срібного" місця становить 9 залікових пунктів. У минулому турі підопічні Юрія Вернидуба гарантували собі бронзові медалі та місце в єврокубках.

У першому колі поєдинок суперників завершився на користь "біло-синіх". Переможні голи на свій рахунок записали Владислав Ванат та Олександр Караваєв. Тож криворіжці спробують взяти реванш за прикру поразку.

У складі гостей в лазареті перебувають захисник Володимир Якімець та хорватський хавбек Хрвоє Іліч. У киян незначне ушкодження має форвард Владислав Супряга.

Стартовий свисток у матчі пролунає о 15:30 за київським часом.

Дивіться онлайн-трансляцію матчу Динамо – Кривбас

Решта матчів 29-го туру УПЛ відбудуться у неділю, 19 травня.