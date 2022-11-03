Динамо – Фенербахче: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Київське Динамо закінчує виступи в Лізі Європи в сезоні 2022/2023. Останнім матчем для команди стане гра проти Фенербахче 3 листопада. Онлайн-трансляція матчу Динамо – Фенербахче доступна на сайті 24 каналу.

Динамо відверто провалилося у Лізі Європи в цьому сезоні. Команда програла перші чотири матчі в групі. А після цього поступилася і в боротьбі за третє місце у квартеті, яке б дозволило вийти в плей-офф Ліги конференцій. Тож матч проти Фенербахче 3 листопада стане останнім в єврокубках для Динамо в сезоні 2022/2023. Після цього київський клуб зможе цілковито зосередитися на чемпіонаті України.

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Матч Динамо – Фенербахче відбудеться в Кракові, де кияни зіграли й попередні матчі Ліги Європи. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

В Україні матч Динамо – Фенербахче транслюватимуть на платформах Megogo та VoliaTV.

Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Динамо – Фенербахче. Вона буде доступна в цій новині.