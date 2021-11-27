Десна вистраждала перемогу над Чорноморцем: Тотовицький забив з лінії воріт – відео голу

Чернігівська Десна здобула перемогу над Чорноморцем у рамках 16-го туру чемпіонату України. Перемогу чернігівцям приніс гол Андрія Тотовицького.

Чорноморець – Десна 0:1

Гол: Тотовицький, 27

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Чорноморець і Десна не тішать своїх вболівальників у сезоні-2021. "Моряки" ведуть боротьбу за виживання, а "сіверяни" без успіху намагаються наздогнати лідерів у турнірній таблиці.

У першому таймі очного протистояння Чорноморець був більш активним попереду та навіть міг забивати гол: Авагімян влучив у стійку.

Та відкрити рахунок у грі змогла більш досвідчена команда Олександра Рябоконя.

Вирішальний гол Тотовицького

Після навісу з кутового Пилип Будківський виграв м'яч на ближній стійці та продовжив атаку пасом на Андрія Тотовицького. Самотній хавбек замкнув передачу на дальній стійці, відправивши м'яч у порожні ворота.

У другому таймі що Чорноморець міг зрівнювати рахунок, що Десна – збільшувати перевагу. Однак команди більше не подарували голів – непроста звитяга чернігівців.

Чорноморець – Десна відеоогляд

. Завдяки перемозі Десна набрала 24 очки та посідає 6-е місце. Чорноморець має 11 очок та перебуває у зоні вильоту – 13-а сходинка.