Йдуть в Другу лігу, хоча мають місце в УПЛ: клуб, що зупинив існування через війну, готує камбек

Чернігівська Десна вимушена була призупинити свої виступи через початок повномастштабної війни. Проте клуб не збирається зникати з футбольної карти України.

Десна планує повернутися у великий футбол. Проте чернігівський колектив не хоче користатися можливістю відразу заявлятися в УПЛ.

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Підхід з тверезим розумом

Президент Десни Володимир Левін поділився планами щодо відновлення клубу. Він зазначив, що підбір гравців – це наразі найскладніший процес, особливо якщо це доступно лише під час трансферного вікна. Левін зазначив, що "сіверянам" необхідно провести ретельний аналіз та підбір гравців, які відповідають вимогам Десни та можуть посилити її склад, чим на даний момент і займається клуб.

Однак трансферний бан, накладений на 3 трансферних, може обмежувати можливість залучення нових виконавців, що ускладнює завдання зібрати повноцінну команду. Така проблема змушує Десну відновити свій шлях з Другої ліги України, що може бути хорошим стартом, що дозволяє колективу формувати свій склад, розвивати гравців та досягти успіху в нижчому дивізіоні. Левін підкреслив, що клуб не збирається довго засиджуватись в нижчих лігах України, а прагне повернутися у еліту, проте підготовленим.

Завдання Десни полягає у тому, щоб повернути позиції Чернігова на українській футбольній арені та досягти успіхів на національному та міжнародному рівнях. Ми прагнемо створити сильну команду, яка гратиме із завзятістю, пристрастю та відданістю, для своїх уболівальників. Чернігів має багату історію у футболі, і ми прагнемо відновити його славу та привернути увагу до цього чудового міста. Ми маємо намір усунути системні проблеми, які заважають нам зараз, і працювати старанно над розвитком команди, щоб досягти поставленої мети в сезоні 2024/25. Ми дякуємо нашим вболівальникам за їх підтримку та обіцяємо зробити все можливе, аби повернути Десну на футбольну мапу України,

– розповів президент чернігівського клубу.

Нагадаємо, що через війну, яку розв'язала Росія на території нашої держави, Десна повинна була призупинити своє існування (ідентичним шляхом пішов і ФК Маріуполь). Зокрема, через агресію країни-агресора постраждала арена чернігівського клубу – стадіон ім. Юрія Гагаріна. Проте у "сіверян" залишився квиток в УПЛ, який вони можуть активувати після свого повернення, та от керівництво клубу вважає, що колектив не готовий до рівня еліти українського футболу.