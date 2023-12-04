Гучний камбек: український півзахисник повертається в УПЛ після сезону за океаном

26-річний український хавбек Денис Костишин протягом року захищав кольори Ель-Пасо в американській USL. Тепер він, схоже, знову тішитиме своєю грою уболівальників Олександрії.

Футбольний клуб Олександрія натякнув на повернення свого колишнього гравця Дениса Костишина. 26-річний півзахисник виступав за олександрійців у 2022 році, після чого перейшов до американського Ель-Пасо.

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Олександрія натякнула на повернення Костишина

Олександрія опублікувала в своєму Інстаграм ребус, закликавши вболівальників відгадати, хто ж став першим зимовим новачком команди. Кістки (прізвище Костишин) та прапор США вказують на те, що Денис повертається в УПЛ.

Відео представлення Дениса Костишина

У сезоні, що завершився, Денис Костишин відіграв за Ель-Пасо Локомотив 34 матчі, у яких забив 4 голи та віддав 3 результативні передачі. Його команда дійшла до 1/8 фіналу плей-оф USL.

Колишній гравець юнацьких збірних України раніше виступав в УПЛ також за такі клуби, як Колос та Дніпро. Усього на його рахунку 20 голів в елітному дивізіоні чемпіонату України.