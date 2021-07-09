Динамо оголосило про підписання форварда, який в минулому сезоні забивав киянам

Київське Динамо оголосило про підписання угоди з фланговим нападником Денисом Антюхом. В минулому сезоні гравець виступав за Колос.

У літнє міжсезоння Денис Антюх прийшов на перегляд до Динамо, де добре проявив себе під час першого підготовчого періоду. Гравець відзначився забитими м’ячами у ворота Базеля та Люцерна.

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Угода з 23-річним футболістом розрахована на 4 найближчих роки.

Варто відзначити, що в минулому сезоні Антюх виступав за Колос. І єдиний гол в УПЛ забив у ворота саме Динамо. Це сталося 12 грудня 2020 року. Команди закінчували матч 10 на 10 після вилучення Володимира Шепелєва у Динамо та Максима Максименка у Колоса. На 84-й хвилині Циганков вивів киян вперед в рахунку, забивши другий гол у маті. Та на 88-й хвилині Антюх зрівняв рахунок, обігравши декілька суперників.

Відео голу Антюха у ворота Динамо