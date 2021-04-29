Чотири роки тому Джошуа нокаутував Кличка в драматичному бою: відео

Рівно чотири роки тому, 29 квітня 2017 року, британець Ентоні Джошуа переміг легендарного українського боксера Володимира Кличка. Бій тривав 11 раундів та завершився технічним нокаутом.

Як пройшов бій

Це був об'єднавчий бій за вакантні титули чемпіона світу за версіями WBA Super, IBO і захист Джошуа титулу чемпіона світу за версією IBF.

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У досить рівному поєдинку в 5-у раунді Джошуа відправив українського ветерана у нокдаун.

Однак уже в наступному раунді у глибокому нокдауні довелося побувати Джошуа. Кличко міг "добити" суперника у цій 5-хвилинці, але дозволив британцю відновитися.

В 11-у раунді британець провів серію ударів, одним з яких виявився важкий аперкот. Після цього Джошуа здобув перемогу технічним нокаутом.

Кличко – Джошуа відео бою

Чи справді Володимир Кличко повернеться у бокс?