18 років тому відбувся один із найкращих поєдинків в історії боксу Кличко – Льюїс: відео

18 років тому, 21 червня 2003-го, на арені Staples Center у Лас-Вегасі (США) відбувся поєдинок між чемпіоном WBC британцем Ленноксом Льюїсом і претендентом на титул українцем Віталієм Кличком. Рефері зупинив бій через численні травми українця та зафіксував перемогу британця технічним нокаутом.

Цього поєдинку взагалі могло б і не бути. Леннокс Льюїс мав битися з Кірком Джонсоном, а Віталій Кличко із Седріком Босвелом. Але незадовго до бою Джонсон травмувався, і Кличко-старший погодився замінити його в бою з чемпіоном WBC.

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Драматичний поєдинок

Боксерська громадськість Лоc-Анджелеса сприйняла зміну суперника з ентузіазмом. За 10 днів до бою на шоу було продано лише 4 500 квитків. Після оголошення, що новим суперником Леннокса Льюїса стане перший номер рейтингу WBC Віталій Кличко 10 000 квитків було продано протягом чотирьох годин.

Кличко був більш агресивним на початку поєдинку й зумів завдати багатьох потужних ударів. Згодом Віталій дещо втомився, і Льюїс сам почав акцентовано пробивати.

Після того, як розсічення Віталія стало надто великим, рефері зупинив бій. Українцеві наклали на обличчя 60 швів. Медики заявляли, що українець міг втратити зір, якби продовжив поєдинок.

На картках усіх суддів після шостого раунду, саме в цей час у боях такого рівня оголошують проміжні результати, Кличко лідирував з однаковим рахунком – 58:56.



Суддівські записки з бою Кличко – Льюїс у музеї досягнень Братів Кличків у Києві / Михайло Гема

Віталій за цей бій заробив 1,4 мільйона доларів. Гонорар Леннокса Льюїса склав 7 мільйонів доларів. Бій з Кличком був останнім у кар'єрі легендарного британця. 6 лютого 2004 року він оголосив про завершення кар'єри. Віталій надалі неодноразово викликав його провести бій-реванш, але Льюїс не пристав на таку ідею.

Кличко 24 квітня 2004 року таки здобув вакантний пояс WBC, нокаутувавши південноафриканця Коррі Сандерса. Після чого багато разів його відстоював.