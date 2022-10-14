Ви наша фортеця та надія, – українські спортсмени вітають з Днем захисника і захисниць

У п’ятницю, 14 жовтня, у свято Покрови Пресвятої Богородиці, українці святкують День захисників і захисниць України та День козацтва.

День захисників і захисниць України – державне свято, що відзначається 14 жовтня. Його започатковано у 2014 році президентським указом з назвою "День захисника України". 14 липня 2021 року Верховна Рада перейменувала свято на День захисників і захисниць України.

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Рижикова: Ви всі для нас – Герої

Українські спортсмени безмежно вдячні нашими захисникам та захисницям. Атлети привітали у мережі наших героїв, пише 24 канал.

Українська легкоатлетка Анна Рижикова вдячна нашим захисниками, які продовжують звільнювати українські землі.

"Зі святом захисників та захисниць України!

Ви всі для нас – Герої! Дякую, що бороните нашу землю, кожен день робите неймовірне та боретесь за нашу Перемогу! Дякую за можливість жити та займатись своєю професією! Ми пишаємось, віримо та сподіваємось!

Краще за віру в Перемогу, це – дії, які наближають перемогу! Долучайтесь до зборів коштів, донатьте на потреби армії. Давайте разом боротись за нашу свободу! Слава нашим Героям! Слава Україні!", – написала легкоатлетка.



Анна Рижикова / Фото з інстаграму спортсменки

Саладуха: Усі ви – гідні нащадки славних козацьких традицій

Колишня легкоатлетка та народна депутатка Ольга Саладуха теж подякувала нашим героям.

"Захисники і захисниці, воїни на передовій та в тилу – сьогодні ваше свято!

Дякую усім, хто береже українську землю та українське небо, хто звільняє наші міста і села від окупантів, хто наближає день перемоги над рашизмом!

Усі ви – гідні нащадки славних козацьких традицій. В День українського козацтва, цитуючи козацьку пісню, бажаю, аби вас не брали шаблі та минали кулі.

Енергії, мужності та відваги вам не позичати. Тож нехай вас повсякчас своїм покровом береже Богородиця. Свято Покрови недаремно також святкуємо сьогодні. Здавна вважалася вона покровителькою українських воїнів, захисницею захисників. І в цій війні за українську свободу вона завжди на нашому боці.

Тримаймо стрій, борімося зі злом, перемагаймо ворога! Слава Україні! Героям слава!" – написала Ольга.

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв наголосив, що 14-го жовтня українці відзначають важливе свято.

Сьогодні важливе свято для кожного українця. Дякую, що ви в нас є. Герої, які тримають небо над країною та боронять нашу Незалежність. З Днем захисників і захисниць України! Зі святом Покрови Пресвятої Богородиці! З Днем Українського козацтва!

– написав Верняєв.

Титулована українська тенісистка Еліна Світоліна закликає своїх підписників донатити ще більше 14 жовтня.



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Степаненко: Ви наша фортеця та надія у майбутнє

Гравець національної команди та донецького Шахтаря Тарас Степаненко також подякував нашим захисникам.

З Днем Захисників та Захисниць України. Дякуємо Вам за все, що ви робите для нас. Ви наша фортеця та надія у майбутнє. Нехай Пресвята Богородиці оберігає і завжди буде поруч. Разом до Перемоги! Слава Україні,

– написав футболіст.

Гравець лондонського Арсенала Олександр Зінченко теж доєднався до привітань.



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Привітав військових і чемпіон світу з біатлону Дмитро Підручний.



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Супергеройські фільми це все туфта, справжні Герої серед нас! Вітаю з Днем Захисників та Захисник України,

– написав скелетоніст Владислав Гераскевич.