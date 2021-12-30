День з історії: 46 років тому легендарний динамівець Блохін отримав "Золотий м'яч"

Рівно 46 років тому, 30 грудня 1975 року, Олег Блохін отримав одну з найпрестижніших нагород у кар'єрі футболістів – "Золотий м'яч". Він назавжди увійшов в історію футболу.

Перший українець із "Золотим м'ячем"

Олег Блохін увійшов в історію, як перший український футболіст, який отримав "Золотий м'яч". Також легендарний форвард Динамо став другим представником СРСР після Яшина.

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Динамівець набрав 122 бали, які дозволили йому випередити усіх суперників у боротьбі за нагороду від французького тижневика France Football. Найближчим опонентом Блохіна був легендарний футболіст мюнхенської Баварії Франц Бекенбауер. Однак німець набрав майже втричі менше очок – 42.

Третю позицію посів Йохан Кройф із каталонської Барселони – 27 пунктів. Поза трійкою лідерів розташувались представники Боруссії Менхенгладбах та Баварії – Берті Фагтс та Зепп Маєр.



Блохін отримав "Золотий м'яч" / Фото ФК Динамо

Хто ще з українців здобував "Золотий м'яч"

29 грудня 1986 році Ігор Бєланов став володарем найпрестижнішої індивідуальної нагороди європейського та світового футболу.

13 грудня 2004 року Андрій Шевченко став другим українським футболістом, який поповнив свою колекцію цією нагородою. Колишній нападник Мілана у голосуванні випередив одразу двох півзахисників Барселони – Деку та Роналдінью.