День з історії: 46 років тому легендарний динамівець Блохін отримав "Золотий м'яч"

30 грудня 2021 , 13:50
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Джерело:

24 канал

Рівно 46 років тому, 30 грудня 1975 року, Олег Блохін отримав одну з найпрестижніших нагород у кар'єрі футболістів – "Золотий м'яч". Він назавжди увійшов в історію футболу.

Перший українець із "Золотим м'ячем"

Олег Блохін увійшов в історію, як перший український футболіст, який отримав "Золотий м'яч". Також легендарний форвард Динамо став другим представником СРСР після Яшина.

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Динамівець набрав 122 бали, які дозволили йому випередити усіх суперників у боротьбі за нагороду від французького тижневика France Football. Найближчим опонентом Блохіна був легендарний футболіст мюнхенської Баварії Франц Бекенбауер. Однак німець набрав майже втричі менше очок – 42.

Третю позицію посів Йохан Кройф із каталонської Барселони – 27 пунктів. Поза трійкою лідерів розташувались представники Боруссії Менхенгладбах та Баварії – Берті Фагтс та Зепп Маєр.


Блохін отримав "Золотий м'яч" / Фото ФК Динамо

Хто ще з українців здобував "Золотий м'яч"

  • 29 грудня 1986 році Ігор Бєланов став володарем найпрестижнішої індивідуальної нагороди європейського та світового футболу.
  • 13 грудня 2004 року Андрій Шевченко став другим українським футболістом, який поповнив свою колекцію цією нагородою. Колишній нападник Мілана у голосуванні випередив одразу двох півзахисників Барселони – Деку та Роналдінью.
До слова. У 2021 році нагороду отримав нападник ПСЖ Ліонель Мессі. Для аргентинця "Золотий м'яч" став сьомими у кар'єрі. Його головним конкурентом був польський форвард Баварії Роберт Левандовський.
Автор: Софія Кулай