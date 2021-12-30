День з історії: 46 років тому легендарний динамівець Блохін отримав "Золотий м'яч"
Джерело:24 канал
Рівно 46 років тому, 30 грудня 1975 року, Олег Блохін отримав одну з найпрестижніших нагород у кар'єрі футболістів – "Золотий м'яч". Він назавжди увійшов в історію футболу.
Перший українець із "Золотим м'ячем"
Олег Блохін увійшов в історію, як перший український футболіст, який отримав "Золотий м'яч". Також легендарний форвард Динамо став другим представником СРСР після Яшина.
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Динамівець набрав 122 бали, які дозволили йому випередити усіх суперників у боротьбі за нагороду від французького тижневика France Football. Найближчим опонентом Блохіна був легендарний футболіст мюнхенської Баварії Франц Бекенбауер. Однак німець набрав майже втричі менше очок – 42.
Третю позицію посів Йохан Кройф із каталонської Барселони – 27 пунктів. Поза трійкою лідерів розташувались представники Боруссії Менхенгладбах та Баварії – Берті Фагтс та Зепп Маєр.
Блохін отримав "Золотий м'яч" / Фото ФК Динамо
Хто ще з українців здобував "Золотий м'яч"
- 29 грудня 1986 році Ігор Бєланов став володарем найпрестижнішої індивідуальної нагороди європейського та світового футболу.
- 13 грудня 2004 року Андрій Шевченко став другим українським футболістом, який поповнив свою колекцію цією нагородою. Колишній нападник Мілана у голосуванні випередив одразу двох півзахисників Барселони – Деку та Роналдінью.