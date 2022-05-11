Дебютанти принесли збірній України перемогу над Боруссією Менхенгладбах

Збірна України 11 травня провела свій перший контрольний спаринг під час підготовки до плей-офф ЧС-2022. Підопічні Олександра Петракова переграла Боруссію Менхенгладбах.

Боруссія Менхенгладбах – Збірна України 1:2

Голи: Носс, 14 – Мудрик, 10, Піхальонок, 82

Підготовка "синьо-жовтих" лише набирає обертів. Наразі у розташуванні збірної немає легіонерів, але і без них Олександр Петраков зумів зібрати боєздатний колектив на перший поєдинок проти німецького клубу, пише 24 канал.

Доволі цікавий склад виставив тренерський штаб України. У старті одразу вийшов Михайло Мудрик. Для гравця Шахтаря цей матч став дебютним у футболці національної команди.

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На 10-й хвилині рахунок у зустрічі став 0:1 на користь "синьо-жовтих". Мудрик отримав класне закидання, на швидкості випередив опікуна та легко змінив нулі на табло.

Відео святкування голу Мудрика

Гол Мудрика: дивіться відео

Вже через декілька хвилин все той же активний Мудрик відтіснив суперника та завдав удару з-за меж штрафного майданчика. Голкіпер Боруссії перед собою відбив м'яч, але жодного з гравців України на добиванні вже не було.

Лише чотири хвилини підопічні Петракова вели у рахунку. Конопля грубо помилився біля власних воріт, Носс легко у ближній кут воріт пробив повз Бущана – 1:1.

Знову гості з України вибігли у стрімку атаку. На жаль, ніхто не відгукнувся на простріл Мудрика.

У середині першого тайму гості "синьо-жовті" заробили нагоду вийти уперед. Штрафний із небезпечної позиції взявся виконувати Шапаренко. Але футболіст Динамо влучив у стінку, яку з гравців німецького клубу збудував голкіпер.

Штіндль відповів змарнованим моментом біля українських володінь.

Вже у компенсований до першого тайму час Шапаренко вийшов віч-на-віч з воротарем Боруссії після пасу Мудрика. Але переграти голкіпера динамівець не зміг.

На перерву команди пішли з мировою на табло 1:1.

Тайм під контролем команди Петракова

Знову Мудрик віддав у центр штрафного суперника. Але Сидорчук не зумів якісно обробити м'яч перед воротами Боруссії.

"Вундеркінд" Шахтаря розривав фланг німецького клубу. Михайло продемонстрував майстерність, на швидкості обіграв опікуна, але м'яч після його передачі не долетів до Бєсєдіна. Захисник вибив м'яч на кутовий.

У середині тайму українська збірна більше контролювала м'яч.

Сидорчук класно приклався по м'ячу з 30 метрів, але воротар Боруссії потягнув удар з-під стійки.

Нойгаус перехопив передачу Бондаря, віддав на Беннетса, але той надіслав м'яч високо на трибуни, які розмішені за воротами України.

Дебютанти зробили результат

Бондар класно відгукнувся на подачу з кутового. Захисник Шахтаря розстрілював ворота суперника впритул, але м'яч влучив у коліно українця.

На 82-й хвилині Україна вдруге вийшла уперед. Високий пресинг приніс результат – захист Боруссії зробив фатальну помилку. Гармаш, Булеца та Піхальонок розіграли м'яч поблизу штрафного суперника. Піхальонок своєю "чарівною лівою" зробив рахунок матчу 1:2. Олександр вже у дебютній зустрічі відзначився голом.

Воротар Боруссії парирував дальній постріл. На добиванні був Караваєв, але динамівцю не вдалось зловити м'яч на ногу.

Збірна України на характері переграла Боруссію Менхенгладбах у першому контрольному спарингу – 1:2.

. 17 травня "синьо-жовті" проведуть свій другий товариський поєдинок. Суперником команди Петракова стане італійське Емполі.