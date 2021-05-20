УАФ назвала міста, в яких наша збірна зіграє матчі проти Північної Ірландії та Кіпру

Виконавчий комітет УАФ затвердив міста, в яких збірна України зіграє два контрольні матчі в рамках підготовки до Євро-2020.
Гра Україна – Північна Ірландія відбудеться 3 червня в Дніпрі на стадіоні "Дніпро-Арена" (початок – о 21:00). Матч Україна – Кіпр пройде 7 червня в Харкові на ОСК "Металіст" (19:00).
До слова Стартував продаж квитків на товариський матч Україна – Бахрейн: де придбати
Додамо, що 23 травня збірна України також в Харкові прийме Бахрейн. Цей матч відбудеться з глядачами на трибунах.
Календар товариських матчів збірної України
- Україна – Бахрейн (23 травня)
- Україна – Північна Ірландія (3 червня)
- Україна – Кіпр (7 червня)