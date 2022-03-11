Де є щось російське – там смерть і небезпека, – Вахтанг Кіпіані про знищений стадіон у Чернігові
Джерело:фейсбук Вахтанга Кіпіані
Відомий журналіст та історик Вахтанг Кіпіані прокоментував зруйнований російськими окупантами стадіон у Чернігові. На цьому полі грає Десна.
"Російська бомба є логічною у цьому ряду"
Домашній стадіон Десни у Чернігові має ім'я росіянина Юрія Гагаріна. Вже втретє футбольне поле постраждало від російських окупантів.
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Росіяни знищили стадіон в українському місті Чернігові. Який носить ім'я росіянина Гагаріна. Стадіон. В Україні. Імені Гагаріна. Тоді й російська бомба є логічною у цьому ряду. Де є щось російське – там смерть і небезпека,
– написав у своєму фейсбуці Вахтанг Кіпіані.
Десна посідає сьоме місце турнірної таблиці УПЛ. Чемпіонат України призупинено через військову агресію РФ.
Окупанти вже втретє розстріляли стадіон у Чернігові.
- Вахтанг Кіпіані — український журналіст, публіцист, історик грузинського походження.
- Головний редактор інтернет-видання "Історична Правда", однойменного тележурналу, викладач магістерської програми з журналістики Українського католицького університету у Львові та кафедри PR у Національному університеті "Києво-Могилянська академія", засновник Музею-архіву преси.
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