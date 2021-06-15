Матч за Суперкубок України Динамо – Шахтар відбудеться в Києві

На загальних зборах УПЛ затвердили місце проведення Суперкубка України. Матч відбудеться в Києві.

Номінальним господарем зустрічі між Динамо і Шахтарем буде донецька команда.

До слова Динамо – Шахтар: де і коли відбудеться матч за Суперкубок України

Київське Динамо, нагадаємо, візьме участь у поєдинку за Суперкубок як чемпіон УПЛ та володар Кубка України. А Шахтар – в статусі срібного призера ліги.

Що відомо про Суперкубок України

Матч за Суперкубок України відбудеться 24 липня. Футболісти Динамо та Шахтаря вийдуть на футбольне поле НСК "Олімпійський". В УПЛ відмовились від варіанту з Одесою.

Вже на наступний день, 25 липня, розпочнеться внутрішній чемпіонат. Лише учасники Суперкубка – Динамо і Шахтаря буде мати відпочинок. Поєдинки першого туру за участю українських грандів будуть перенесені після консультації з самими клубами.