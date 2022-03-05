Де ви, дві ганчірки обіс*ані, – Алієв записав вогняне звернення до Тимощука та Ордеця

Ексфутболіст збірної України Олександр Алієв виклав у себе відеозвернення до Анатолія Тимощука та Івана Ордеця. Обидва українці після нападу на Україну не залишили Росію та відмовилися розривати контракти.

У понеділок, 28 лютого, стало відомо, що колишній півзахисник київського Динамо та збірної України Олександр Алієв вступив до лав територіальної оборони Києва.

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Алієв "проїхався" по Тимощуку та Ордецю

Тепер він записав відео, в якому звернувся до Анатолія Тимощука, який, не зважаючи на військову агресію з боку Росії щодо України, так і не залишив пітерський Зеніт і навіть не висловив свою позицію:

"Всім добрий день. Тимощуку, а де ти пропав? Що, язик у ж*пу засунув чи в когось у жопі він стирчить? Патріоте ти наш український. Виявляється, ти прапорці малював на щоках – це так, щоб попонтовуватися?"

Також Алієв не забув згадати й Івана Ордеця, який не розірвав угоду з московським Динамо. В Івана останній пост в інстаграмі про війну був датований 28 лютого, коли він просив організувати "зелений коридор" для мешканців Волновахи.

"Ордець, а ти де, як там Динамо Москва? Патріоти ви х*рові бл*ть", – сказав Алієв.

Після цього він похвалив Ярослава Ракіцького та вже згаданого Вороніна за те, що вони розірвали контракти зі своїми клубами, висловили свої громадянські позиції та залишили Росію:

"Рак та Ворона, я знав вас мужиками, і ви залишилися мужиками. Я знаю, що ви патріоти цієї країни. Я впевнений, що у нас все буде добре".

Відео звернення Алієва

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