Де Дзербі покинув посаду головного тренера Шахтаря, – ЗМІ
Джерело:ютуб-канал "ТаТоТаке"
Журналіст спортивного проєкту "ТаТоТаке" Михайло Співаковський повідомив несподівану новину про Шахтар. Начебто Роберто Де Дзербі розірвав угоду з "гірниками"
Несподівана новина
У своїх коментарях Роберто Де Дзербі навіть не натякав на свій відхід із донецького клубу. Навпаки говорив, що мріє повернутись в Україну та після перемоги у війні проти Росії зіграти хоча б один матч на "Донбас Арені" у Донецьку.
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Однак тепер кардинально іншу новину повідомив журналіст Михайло Співаковський.
Нагадаємо, що в інтернеті з'являлась інформація, що італійським спеціалістом цікавились Інтер та Бешикташ. Але у наставника є дійсна угода з Шахтарем, яка розрахована до 30 червня 2023 року.
Тренерська кар'єра Де Дзербі у Шахтарі
- Італійський фахівець очолив тренерський місток "гірників" у травні 2021-го.
- Під його керівництвом донеччани вже провели 30 матчів, у яких клуб здобув 20 перемог, розписав 5 мирових та програв стільки ж поєдинків.
- Шахтар до війни закінчив першу частину чемпіонату на першій лідерській позиції у турнірній таблиці УПЛ.