Де Дзербі покинув посаду головного тренера Шахтаря, – ЗМІ

Журналіст спортивного проєкту "ТаТоТаке" Михайло Співаковський повідомив несподівану новину про Шахтар. Начебто Роберто Де Дзербі розірвав угоду з "гірниками"

Несподівана новина

У своїх коментарях Роберто Де Дзербі навіть не натякав на свій відхід із донецького клубу. Навпаки говорив, що мріє повернутись в Україну та після перемоги у війні проти Росії зіграти хоча б один матч на "Донбас Арені" у Донецьку.

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Однак тепер кардинально іншу новину повідомив журналіст Михайло Співаковський.

Нагадаємо, що в інтернеті з'являлась інформація, що італійським спеціалістом цікавились Інтер та Бешикташ. Але у наставника є дійсна угода з Шахтарем, яка розрахована до 30 червня 2023 року.

Тренерська кар'єра Де Дзербі у Шахтарі