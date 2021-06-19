Повернення "групи смерті": де дивитися Євро-2020 – розклад матчів 19 червня

У суботу, 19 червня, на чемпіонаті Європи з футболу пройдуть завершальні матчі 2 туру групового етапу. Глядачі зможуть побачити в справі головних фаворитів на перемогу в поточному турнірі.

Угорщина – Франція

Перша гра 19 червня буде зіграна на "Пушкаш Арені" о 16:00. Місцева збірна Угорщини зустрінеться з діючими чемпіонами світу – французами.

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Навряд чи у когось є сумніви щодо того, хто вийде переможцем у цій парі. З огляду на підбір футболістів, "Ле Бле" може абсолютно спокійно забити 2-3 голи вже в першому таймі. У підсумку, залишиться довести справу до логічної перемоги. Як би там не було, гра покаже, чи дійсно Франція так сильна, як всі думають.

Португалія – Німеччина

Продовжать ігрову програму 19 червня чемпіонату Європи національні команди Португалії та Німеччини. Вони зустрінуться на "Альянц Арені" о 19:00. Хоч німці і котируються номінальними гостями, всі прекрасно розуміють, що вони грають в рідних стінах, а значить, у них більш високі шанси на перемогу. Однак, португальці є чемпіонами Європи.

Іспанія – Польща

Останній матч 2 туру групової стадії чемпіонату Європи відбудеться в Севільї. На "Естадіо Ла Картуха" Іспанія зустрінеться з Польщею. Свисток, який сигналізує про початок зустрічі, пролунає о 22:00.

Судячи з букмекерської лінії, "Фурія Роха" повинна одержати тут переконливу вікторію, не помітивши опору.