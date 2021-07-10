Ястремська зазнала сенсаційної поразки у півфіналі турніру WTA

Даяна Ястремська сенсаційно зупинилася за крок до фіналу турніру WTA у Гамбурзі (Німеччина). В 1/2 фіналу Даяна програла румунці Єлені Габріелі Русе.

Даяна Ястремська – Єлена Габріела Русе 1:2 (6:2, 1:6, 4:6)

До слова Роджер Федерер сенсаційно вилетів з Вімблдону

На старті поєдинку тенісистки обмінялися брейками. Після того, як рахунок у партії став 2:2, українка виграла 4 гейми поспіль. Це дозволило Даяні взяти перший сет.

У другому сеті переможний настрій Ястремської наче зник. Українка аж тричі капітулювала на своїй подачі та не мала жодних шансів зробити брейк – розгром 6:1.

У вирішальному сеті тенісистки впевнено грали на своїй подачах. Та у 8 геймі Даяна дозволила румунській суперниці зробити брейк – 5:3. Але Габріела Русе не скористалася своїм шансом виграти матч.

Ястремська відразу відповіла зворотним брейком! У десятому геймі українка вела 40:15 на власній подачі, але дозволила румунці здобути перемогу та виграти матч.